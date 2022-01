Land Burgenland investiert 26 Millionen ins Hallenbad Neusiedl. Für das Hallenbad in Eisenstadt gibt es Pläne für einen Zubau für 50-Meter-Bahnen. Jedoch ist die Finanzierung noch offen.

EISENSTADT. Die Landesregierung plant das denkmalsgeschützte und seit 2020 geschlossene Hallenbad in Neusiedl bis Ende 2024 generalzusanieren und auszubauen. 26 Millionen sollen investiert werden: Ein 3 Stern-Plus-Hotel, ein Restaurant mit 120 Sitzplätzen und eine Camping-Anlage mit 50 Wohneinheiten sollen entstehen. Zudem soll die Saunalandschaft komplett neu eingerichte werden und in einem Zubau 25-Meter-Bahnen entstehen (die RegionalMedien berichteten).

Forderung aus Eisenstadt

Dies ist für den Bürgermeister aus Eisenstadt wie ein Schlag ins Gesicht. Erst vor wenigen Wochen habe es für die Erweiterungspläne des Hallenbades Eisenstadt (die RegionalMedien berichteten) eine Absage einer Unterstützung gegeben. Dabei gehe es hier um ein Gesamtinvestitionsvolumen von lediglich 7,5 Millionen Euro, um 50-Meter-Bahnen zu errichten. „Wenn das Land wirklich 26 Millionen Euro in das Hallenbad Neusiedl investiert, fordern wir im Sinne der Gleichbehandlung eine entsprechende Unterstützung für das Hallenbad Eisenstadt“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Bürgermeister Thomas Steiner und Gerald Hicke, Obmann des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport mit den Plänen für Eisenstadt

Foto: Stadt Eisenstadt

Steiner weiter zum Projekt in Eisenstadt: „Das 50-Meter-Becken wäre mit einem geringen Investment von 7,5 Millionen Euro möglich. Das bedeutet bei der üblichen Drittelung je 2,5 Millionen Euro für Bund, Land und die Stadt. Es muss endlich wieder der Sport und unsere Kinder und nicht das politische Kalkül im Fokus stehen.“

Alternative Lösungen

Das Büro von Sportlandesrat Heinrich Dorner hat aber andere Pläne: „Seitens des Landes gibt es ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Hallenbäder in Eisenstadt, Neusiedl und Pinkafeld. Neusiedl ist nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung des Bundesdenkmalamts, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen, eine besondere Herausforderung. Die nun präsentierte Lösung sichert den Fortbestand des Standorts Neusiedl und ist auch wirtschaftlich darstellbar. Viele Kinder aus der Region können nach Fertigstellung dann wieder in Neusiedl Schwimmen lernen und dem Badespaß nachgehen. Die Pläne zum Ausbau des Eisenstädter Hallenbads hat uns der Bürgermeister Anfang Oktober präsentiert. Seitens des Landes wurde signalisiert, dass alternative Lösungen an anderen Standorten geprüft werden, mit denen wir bessere überregionale Strukturen schaffen können."

