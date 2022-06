Acht Stunden ohne Pause. Ohne Wasser. Ohne Essen. Zusammengepfercht. Bei knapper Luft. Im Laderaum eines Kastenwagens. 30 (!!!) Personen. Auf engstem Raum kauernd. Teils in gebückter Haltung. Übereinander bzw. gegeneinander gedrückt. Für zwei syrische Emigranten endete die "Reise in den goldenen Westen" mit dem Tod. Sie starben qualvoll. Mord und Schlepperei wirft deshalb die Staatsanwaltschaft dem skrupellosen Lenker vor. Einem erst 19-jährigen Burschen aus Lettland. Mitglied einer international agierenden, kriminellen Organisation. Vom Tatort geflüchtet, in seinem Heimatland verhaftet. Ausgeliefert nach Österreich. Jetzt muss sich der Angeklagte vor einem Geschworenen-Gericht im LG Eisenstadt verantworten.

Wir berichten direkt aus dem Verhandlungssaal

Aktualisierungen zeigen den letzten Stand des Prozesses URTEIL WIRD FÜR 20 UHR ERWARTET

Der angeklagte Schlepper auf dem Weg in den Gerichtssaal.

Foto: Heigl

hochgeladen von Christian Uchann

Update von 20.20 Uhr

Die Geschworenen bekannten mit Urteil um 20.08 Uhr den Angeklagten für „Schuldig“ der Schlepperei - und zwar einstimmig (8 : 0). Mord fand hingegen mit 1 : 7 Stimmen keine Mehrheit. Jedoch waren alle von einer „Körperverletzung mit tödlichem Ausgang“ überzeugt, daher einhellig 8 : 0. Die unbedingt abzusitzende Haftstrafe beträgt 7 Jahre (Strafrahmen 1 bis 15 Jahre). Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Als mildernd gewertet wurde das junge Alter des Beschuldigten, sein bisher ordentliches Leben und sein "Teil"-Geständnis. Erschwerend wirkte das Zusammentreffen mehrerer Verbrechen sowie die Tatsache, dass es zwei Todesopfer gegeben hat.

Update von 19 Uhr

Die Kernaussage des Fahnders: „Anhand der Umstände der Schlepperei muss man davon ausgehen, dass es noch viel Schlimmer hätte kommen können, sprich mit mehr Toten. Denn alle Insassen waren in einem erbärmlich schlechten Zustand. Ähnlich einem gesundheitlichen Ausnahmezustand. „Der Fahrer hat einer großen Organisation angehört. Diese Schlepper organisieren Handy und Fahrzeug, geben den Lenkern ein Reisegeld von 200-300 Euro und dirigieren sie dann zum Abholort, wo die Migranten eingeladen und in Kastenwagen transportiert werden.“ In diesem Fall von der serbisch-ungarischen Grenze nach Österreich. In Siegendorf konnte das Fahrzeug dann gestoppt werden. Keine Minute zu früh.

Die Insassen waren so gezeichnet, dass viele von ihnen nicht mal stehen konnten, als sie befreit worden sind, erklärte der Polizeifahnder und endet mit einem beinharten und eindringlichen Vergleich: „Alle hier im Gericht sitzen seit ungefähr der selben Zeit auf einem Sessel, wie die Flüchtlinge im Fahrzeug eingepfercht waren. Hier im Saal bei genügend Platz, mehr oder weniger klimatisiert - und trotzdem fühlt sich der Tag schon lange und anstrengend an. Jetzt möge man sich in die Lage der Geschleppten versetzen, die dieselbe Zeitspanne gekrümmt, kauernd, übereinander und zusammengedrängt, ohne Versorgung, ohne Pause und mit akuter Luftnot in einem dunklen Laderaum verbracht haben…“ Wohlgemerkt mit Qualen und unter Todesangst.

Streng bewacht wurde der junge Schlepper während der Verhandlung in Saal 1 des LG Eisenstadt

Foto: Heigl

hochgeladen von Gernot Heigl

Um 18.03 Uhr beendete die Richterin das Beweisverfahren. Die Staatsanwältin forderte in ihren Schlussworten die Verurteilung des Angeklagten. Auch im Hinblick darauf, dass der Täter zugegeben hat, noch während der Fahrt verstanden zu haben, dass es hinten im Wagen verstorbene Personen gibt. Die Verteidigung bat um ein (mildes) gerechtes Urteil und meinte zu den Geschworenen, sie sind auch verantwortlich für das junge Leben des Beschuldigten. Zudem führte der Anwalt neuerlich aus, dass sein Mandant zwar sieben Jahre englisch in der Schule hatte, aber trotzdem die Hilferufe so nicht verstand und daher nicht richtig deuten konnte.

Der Täter selbst meldete sich ebenfalls zu Wort und erklärte unter Tränen: „Ich bereue diese Situation zutiefst. Ich wollte niemandem Schaden zufügen durch meinen Fehler, den ich gemacht habe. In den bisherigen 200 Tagen Haft habe ich viel darüber nachgedacht. Was ich früher für ein Mensch war. Und meine jetzige Situation. Und ich erkenne, dass ich mein Leben kaputt gemacht habe. Ich bereue zutiefst!“

Mit 18.36 Uhr wurde der Angeklagte vom Saal 1 des LG Eisenstadt wieder in die Justizanstalt geführt. Dort wartet er jetzt auf sein Schicksal. Derzeit sind die Geschworenen am Zug. Beraten über das Urteil. Die Verkündung des Spruches ist gegen 20 Uhr zu erwarten.

Update von 15.45 Uhr

Der Sachverständige von der Gerichtsmedizin erläutert, dass beide Opfer qualvoll erstickt sind. Die Männer waren 37 und 33 Jahre alt. Quetschungen, Abschürfungen und Einblutungen zeugen davon, dass sie über Stunden auf engstem Raum zusammengekauert waren. Zum besseren Verständnis, ob der dramatischen Situation auf der engen Ladefläche, erklärt der Mediziner, „dass in diesem kleinen Raum für jede Person nur 25 Liter Sauerstoff zur Verfügung gestanden sind. Zum Vergleich: ein Erwachsener im Ruhezustand benötigt rund 15 Liter Sauerstoff pro Stunde.“ Diese Personen standen jedoch unter Qualen und Todesangst. „Also“, so seine Hochrechnung, „war spätestens nach rund zwei Stunden die Atemluft verbraucht!“ Da die Fahrzeuge jedoch nicht zu 100 Prozent dicht sind, kamen immer wieder kleinere Mengen Frischluft ins Innere - deshalb starben nicht noch mehr Insassen.

Die Staatsanwältin führt zur Veranschaulichung der Enge im Fahrzeug ergänzend an, dass im Rahmen der Polizei-Erhebungen die Situation nachgestellt worden ist. Es passten lediglich 21 Polizeischüler auf die Ladefläche, dann war der Platz ausgefüllt. Wie bekannt, befanden sich beim Schlepper-Drama 30 Personen in dem Kastenwagen. Über acht Stunden lang.

Ein Insasse führte im Gerichtssaal vor, in welch gebückter Stellung er verharren musste. Ohne Chance, sich bewegen zu können, weil alle so dicht gedrängt waren. Schildert auch, dass sie versucht haben, aus Verzweiflung die Gummidichtung aus der Seitentüre zu kratzen, um an Frischluft zu kommen. Mit bloßen Händen. Leider aber vergebens. „Dann wollten wir die Scheibe zur Fahrerkabine einschlagen. Das klappte aber auch nicht.“

Der Schlepper erklärte nach anfänglichem "Schönreden": "Ich bereue zu tiefst!"

Foto: Heigl

hochgeladen von Gernot Heigl

Ein Zeuge nach dem anderen schilderte die Grausamkeit dieser Schlepper-Tour. Die Angst zu sterben. Berichtet wurde auch, dass immer wieder Insassen ohnmächtig geworden sind. Teils aus der Nase bluteten. Nicht mehr reden konnten und unter extremen Schmerzen litten. Einig sind sich sämtliche Zeugen, dass der Fahrer nicht reagiert hat, trotz Hilfeschreie und verzweifelten Klopfens. „Der wollte definitiv nicht helfen. Eher das Gegenteil. Durch Bremsmanöver und Zick-Zack-Kurs versuchte er die Leute zum Schweigen zu bringen.“

„Im Laufe der Zeit tropfte unser Schweiß vom Autodach. Die Luft war verbraucht. Atemnot und Todesangst. Irgendwie haben schließlich alle Insassen mitbekommen, dass zwei Personen gestorben sind. Das war leider eindeutig“, so ein Zeuge.

Nur der Fahrer selbst erklärte, nichts, aber rein gar nichts, von Todesopfern gewusst zu haben. Er erfuhr erst bei der Verhaftung davon, so seine Aussage. Auf die Frage, warum er die Tour gemacht hat, meinte er: „Ich habe 1.500 Euro erhalten. Für diese Summe muss ich in Lettland eineinhalb Jahre arbeiten…!“

Immer wieder redete er sich punkto unterlassener Hilfe darauf aus, die Hilfeschreie nicht verstanden zu haben, weil seine Muttersprache ist russisch. Arabisch versteht er nicht… Angemerkt sei, dass HELP und STOPP Rufe, abgesehen vom internationalen Verständnis, in mehreren Sprachen an den Fahrer herangetragen worden sind - zusätzlich per Google-Übersetzer. Auch verfügt der Angeklagte sehr wohl über Englisch-Kenntnisse, immerhin hatte er mehrere Jahre Englischunterricht in der Schule.

Jetzt folgen zahlreiche weitere Zeugen-Einvernahmen, zudem wird ein Polizist aussagen.

Update von 14 Uhr

Ein per Video-Konferenz vernommener Insasse des Kastenwagens schilderte unbeschreiblich qualvolle Stunden. „Wir alle hatten Todesangst. Kämpften um Luft. Ich wäre beinahe gestorben. Mir ging es furchtbar schlecht. Keine 5 Minuten länger… und ich hätte es auch nicht überlebt.“

Und weiter: „Immer wieder haben wir geschrien, dass hier Leute sterben. Haben gegen die Scheibe zur Fahrerkabine geklopft“. Genereller Tenor: Alle Insassen hatten Angst, diese Tour nicht zu überleben. „Wir dachten, unsere letzte Stunde hat geschlagen. Dann haben wir bemerkt, dass zwei von uns nicht mehr atmen… Doch alle STOPP und HELP Rufe wurden vom Fahrer ignoriert. Er fuhr weiter. Fallweise in Schlangenlinien, damit wir Ruhe geben."

Die Richterin nahm dem Angeklagten seine gespielte „Unwissenheit“ nicht ab. „Sie haben Menschen transportiert. Keine Gegenstände. Keine Tiere. Und es hat sie nicht interessiert, ob es den Menschen da hinten im Kastenwagen gut geht, oder wie viele Personen da sind bzw. wie die untergebracht sind? SIE haben die Verantwortung für die Leute, die mitfahren.“ Der Beschuldigte meinte: „Er war abgelenkt. Hat telefoniert…“

Da fährt die Richterin dazwischen: „Das sind Ausreden. Sie hätten sich nur einmal umdrehen müssen. Ein Blick hätte gereicht, um zu erkennen, wie dramatisch die Situation auf der Ladefläche ist!“ Es folgt betretenes Schweigen des Täters. Irgendwie versuchte er dann zu erklären, dass die Syrer in arabisch gerufen haben, er die Sprache aber nicht versteht.

Dem wegen Schlepperei und Mordes angeklagten 19-jährigen Täter wurde im Saal 1 des Landesgerichtes Eisenstadt der Prozess gemacht.

Foto: Heigl

hochgeladen von Gernot Heigl

Wohlgemerkt Hilferufe in Todesangst. Die Richterin holt harsch aus: „Die Flüchtlinge wollen ja grundsätzlich in den Westen. Warum sollten die denn schreien und klopfen, wenn es ihnen gut geht bzw. alles in Ordnung ist?“ Der Lette: „Habe nicht daran gedacht… Habe nichts gewußt von einer Notsituation." „Aber“, so die Richterin, „Sie haben doch die Schreie gehört! Also haben sie gewusst, dass da hinten die Hölle los ist. Sie sind aber trotzdem nicht stehen geblieben! Und erzählen sie mir nicht, dass sie Rufe in Englisch wie STOP, HELP, PEOPLE DIE nicht verstehen… Es war ihnen offensichtlich völlig egal, ob es den Menschen schlecht geht!“

„Es haben alle gleichzeitig geschrien. Das war für mich akustisch nicht zu verstehen“, so die Verantwortung des Angeklagten, ehe er einlenkte: „Ich habe wohl meinen größten Fehler gemacht…Ich habe keine Worte dafür!“

Die Staatsanwältin zerpflückte ebenfalls die Rechtfertigungen des Beschuldigten und zeigte ihm mehrfach Widersprüche auf. „Zwei Flüchtlinge sind neben ihnen auf den Beifahrersitzen gesessen. Die haben versucht ihnen verständlich zu machen, wie bedrohlich die Lage im Laderaum ist. Deshalb haben sie ihnen auch per Google die Übersetzung für ,Menschen sterben’ gezeigt. Stimmt das?“ Kleinlaut gibt das der Täter zu. Die Staatsanwältin: „Sie wußten also, dass Leute sterben und sind nicht stehengeblieben…? Zeigten keine Reaktion der Hilfe auf Klopfen und Schreien? Das einzige was sie machen, ist Zurückklopfen und Schlangenlinie fahren, damit die Leute wieder ruhig sind…? Jetzt knickt der Täter ein - und weint.

Jetzt folgen Stellungnahmen des Gutachters der Gerichtsmedizin über die Todesursachen der beiden Opfer.

Update von 12 Uhr

Der Staatsanwältin stockt beim Schildern der dramatischen Situation im engen Kastenwagen oftmals der Atem. Zu schrecklich sind die Erzählungen. Es ist ein Todeskampf von 30 Emigranten Die um Luft ringen. Ohne Wasser und ohne Essen ganze acht Stunden wie Tiere zusammengepfercht ausharren müssen. Auf einer winzigen Ladefläche. Ein unvorstellbares Martyrium. Ganz abgesehen davon, dass es keine Pause für die Notdurft gab. 30 Personen gehalten wie in einem Käfig. Menschenunwürdig. Manche haben zu Beten begonnen.

„Wir sterben! Stopp. Stehenbleiben, wir haben keine Luft. Hier sind Leute bereits ohnmächtig. Hilfe. Wir können nicht atmen!“ Obwohl die Migranten verzweifelt geklopft und panisch, hysterisch geschrien haben, reagierte der Täter nicht. Im Gegenteil. Er fuhr weiter. Teils in Schlangenlinien, damit sie Ruhe geben.

Mit Hubschrauber, Drohnen, Hundestaffeln und Suchmannschaften fahndete die Polizei in der Siegendorfer Puszta nach dem geflüchteten Lenker des Schlepper-Kastenwagens.

Foto: Tscheinig

hochgeladen von Gernot Heigl

Solange, bis der Wagen vom österreichischen Bundesheer gestoppt worden ist. Den Tumult mit den rausspringenden Flüchtlingen nützte der Angeklagte zur Flucht. Konnte erst zwei Monate später in Lettland verhaftet werden.

In einem Chat mit einem Freund belustigte sich der Beschuldigte über die Schreierei der Flüchtlinge: „…wollte einem sein verficktes Maul zerschlagen! … Die Schreierei hat mich genervt…“ Von der Gegenseite kam ein „ha ha ha“ zurück.

Die Verteidigung argumentierte, dass der junge Täter auch nichts zu essen und zu trinken hatte und gar nicht wusste, dass es so lange dauert. Auch war ihm nicht klar, dass es im Laderaum so große Probleme gab. Der Schlepperei bekennt sich der Angeklagte schuldig, nicht aber des Mordes.

Jetzt folgt die Einvernahme durch die Richterin. Auch die ersten Zeugeneinvernahmen finden statt.

Update von 09.30 Uhr

SIEGENDORF. Schwer bewacht wird der Beschuldigte in den Saal 1 geführt. Zu einem Sessel, mittig im Raum. Vor ihm ein kleiner Tisch mit Mikrophon. Links von ihm die Anklägerin der Staatsanwaltschaft sowie eine Dolmetscherin, davor seine Verteidigung, rechts die Bank mit den Geschworenen. Direkt vor dem Letten die Richterin, Mag. Gabriele Nemeskeri, der Gerichtspräsident, eine weitere Richterin sowie eine Schreibkraft. Neben ihm die bewaffnete Justizwache. Medienvertreter und Beobachter füllen die Zuschauerplätze.

Eröffnung der Verhandlung mit der Zahl 11 Hv 22/22i um 9.15 Uhr. Die Vorsitzende erklärt den Ablauf des Mammut-Prozesses, der über 11 Stunden anberaumt ist. Befragt den Angeklagten, erschienen in salopper, dunkler Freizeitkleidung, um seine persönlichen Daten. Der bestätigt, dass er zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war. Ebenso, dass er lettischer Staatsbürger ist. Über kein Vermögen verfügt. Und zum Zeitpunkt der Verhaftung keine Arbeit hatte.

Jetzt ist die Staatsanwaltschaft an der Reihe. Zur Verkündung der deftigen Anklage. Mehr dazu mit dem nächsten Update.