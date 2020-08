STEINBRUNN. Ein Verkehrsunfall in Steinbrunn forderte zwei Todesopfer. Zum Unfall kam es gegen 13 Uhr, als ein PKW mit einem einem Mann und einer Frau beim Übersetzen eines Bahnübergangs mit einem Zug kollidierten.

Zug schleift PKW mit



Der Bahnübergang auf einem Güterweg in Richtung Hornstein ist mit einer Lichtanlage gesichert, an der Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Der PKW wurde vom Zug rund 300 Meter mitgeschleift, die beiden Fahrzeuginsassen konnten nur noch tot geborgen werden. Die Zuginsassen blieben unverletzt.

Neben der Polizei, der Feuerwehr aus Steinbrunn und Neufeld waren auch der Notarzthubschrauber Christophorus 3, das Rote Kreuz und der Arbeiter Samariterbund am Einsatz beteiligt.