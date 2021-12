Ein geplanter Photovoltaik-Park von rund 52 Hektar spaltet die Gemeinde in Wimpassing. Nach mehrfachen Anläufen, hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, die Bevölkerung bei der Entscheidungsfindung einzubinden. Am 6. Feber ist eine Volksbefragung vorgesehen.

Sind Sie für einen Photovoltaik-Park in Wimpassing?

WIMPASSING. Nachdem ein entsprechender Antrag der ÖVP für eine Volksbefragung an der Formulierung gescheitert war, gab es nun im Gemeinderat einen gemeinsamen Beschluss aller Parteien für eine Volksbefragung in Wimpassing.

Einstimmig beschlossen

Zunächst drohte auch der zweite Anlauf für eine Volksbefragung zu scheitern. Laut einer Stellungnahme des Landes waren „behebbarer Mängel“ im Antrag festgestellt worden. Teilweise sei die Unterschriftenliste nicht korrekt ausgefüllt worden. „Prinzipiell war ich nie gegen eine Volksbefragung. Jedoch war der Zeitpunkt beim Erstantrag meiner Meinung nach viel zu früh. Wir hatten noch nicht alle Informationen und hatten zu wenig Zeit, die Bevölkerung ausreichend über das geplante Projekt zu informieren", erklärt Bürgermeister Ernst Edelmann (SPÖ).

400 Unterschriften für Volksbefragung

Dies hätte sich aber mittlerweile geändert. „Es gab drei Informationsveranstaltung bezüglich des Sonnenparks Wimpassing und wir haben eine eigene Online-Seite (sonnenpark.wirwimpassinger.at) mit zahlreichen Informationen über das geplante Projekt eingerichtet. Da knapp 400 Personen den Antrag für eine Volksbefragung unterschrieben haben und eine Behebung der Mängel länger gedauert hätte, habe ich vorgeschlagen die Volksbefragung über einen gültigen Gemeinderatsbeschluss zu beschließen", so Edelmann. Der Gemeinderatsbeschluss wurde einstimmig angenommen und das Datum für die Volksbefragung wurde auf den 6. Feber angesetzt. Edelmann selbst spricht sich für den geplanten Solar-Par aus: „Geplant ist ein Agri-Photovoltaikpark, bei dem der Ackerboden doppelt genutzt wird. Ökonomisch und ökologisch halte ich den Sonnenpark für den besten Weg, damit wir unsere selbst gesetzten Klimaziele erreichen können."

ÖVP ist kritisch

„Ich hatte bereits in der Gemeinderatssitzung vom 31. Oktober beantragt, die Volksbefragung über den Gemeinderat zu beschließen, damals wurde mein Antrag jedoch abgelehnt. Erfreulicherweise kam es in der Zwischenzeit zu diesem Sinneswandel", berichtet Vizebürgermeister Thomas Menitz (ÖVP). Bis zum Stichtag wolle man die Bevölkerung sachlich informieren. „Ein Projekt von dieser Größe muss von der Bevölkerung mitgetragen werden. Wir von der ÖVP stehen dem Projekt neutral gegenüber. Photovoltaik-Anlagen sind wichtig, aber wir sind der Meinung, dass zuerst Dachflächen für PV-Anlagen verwendet werden sollten. Es wurde im Vorfeld gar nicht über Alternativen diskutiert. Bei der betreffenden Fläche handelt es sich um ein wertvolles Ackergut. Die Wimpassinger verdienen eine ganzheitliche Betrachtung des Projektes", so Menitz.