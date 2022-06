Die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung bekommt eine neue Führung: Birgit Wagner ist offiziell zur Nachfolgerin von Franziska Auer bestellt.

EISENSTADT. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil überreichte heute, Mittwoch, Mag.a Birgit Wagner das Ernennungsdekret. Somit wird Wagner mit 1. Oktober 2o22 offiziell ihr Amt als Bezirkshauptfrau in Eisenstadt antreten und damit Franziska Auer nachfolgen, die in den Ruhestand übertritt. LH Hans Peter Doskozil bei der Dekretübergabe: „Birgit Wagner wird die Aufgabe auch an der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung hervorragend meistern!“

Wechsel von Neusiedl nach Eisenstad

Birgit Wagner war als Stellvertreterin der Bezirkshauptfrau an der BH Eisenstadt tätig, ehe sie 2016 nach Neusiedl am See wechselte und dort die Leitung übernahm. Dort, wo sie sich auch schon während ihres berufsbegleitenden Studiums der Rechtswissenschaften ihre ersten Sporen verdiente. Birgit Wagner zu ihrer neuen Herausforderung: „Ich werde auch künftig meine Aufgaben als Bezirkshauptfrau engagiert und serviceorientiert im Interesse der Bevölkerung und des Landes Burgenland wahrnehmen.“

Viel Lob für Wagner

Anlässlich der Dekretüberreichung gab es viel Lob von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Birgit Wagner habe die nicht immer einfachen Agenden als Bezirkshauptfrau schon bisher auf hervorragende Art gemeistert. Daher werde sie auch zukünftig den Herausforderungen der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung erfolgreich begegnen, so der Landeshauptmann. „Mit jener Entscheidungskraft, die sie in ihrer bisherigen Tätigkeit als Bezirkshauptfrau hat erkennen lassen, wird es ihr auch gelingen, die Agenden dieses Verwaltungsbezirkes erfolgreich zu bewältigen“, so Doskozil bei der Dekretübergabe im Eisenstädter Landhaus.