500 Gemeindefolder über die Naturjuwele in Zillingtal sind bei Bürgermeister Johann Fellinger angekommen. Die Folder werden mit der Weihnachtspost verteilt.

ZILLINGTAL. Die fast zweijährige Zusammenarbeit zwischen der Pilotgemeinde Zillingtal und dem Projekt "Buntes Burgenland – Naturjuwele schützen", ist mit den neuen Gemeindefoldern nun abgeschlossen. Ausgangspunkt war eine Blumenwiese für Schmetterlinge und Bienen am Rand des Siedlungsgebiets. Im Frühherbst 2021 war die Wiese bereits Treffpunkt für die seltenen Gottesanbeterinnen.

Entdecker-Ausflug ins Rückhaltebecken



Im September waren die Teilnehmer eines Naturspazierganges von den naturräumlichen Highlights im 4 Hektar großen Rückhaltebecken begeistert. Exkursionsleiterin Julia Kelemen-Finan gab den Teilnehmern einen "Entdeckungsauftrag". Gleich sechs verschiedene, bunt blühende Distelarten wurden gefunden – echte Schmetterlings- und Bienen-Magneten.

Streuobst



Der Naturraum beim Rückhaltebecken bietet auch sonst allerhand: Froschlöffel, Heidelibellen und Mosaikjungfern, Schmetterlinge am blütenreichen Damm. Außerdem auch Äpfel, Birnen und Zwetschken die als Streuobst über das ganze Gebiet verstreut und zur freien Entnahme zur Verfügung stehen.

Seltenes Mähen zum Schutz der Vielfalt

Ein besonderer Fokus im Projekt in Zillingtal liegt auf der naturschutzgerechten Bewirtschaftung der Wiesen im Rückhaltebecken. Durch häufigem Mähen wird nun versucht, den starken Bewuchs mit Goldrute und Schilf zu reduzieren. So kann eine größere Vielfalt an typischen und heimischen Pflanzen- und Tierarten ermöglicht werden.

"Buntes Burgenland"

Die Gemeinde Zillingtal sind Teil des landesweiten Projekts „Buntes Burgenland – Naturjuwele schützen“. Das Projekt wird aus Mitteln des Landes und der EU (ELER) unterstützt und von naturschutzakademie.at fachlich betreut.