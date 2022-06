Die Mitgliederversammlung der burgenländischen NEOS am Samstag in Eisenstadt, stand im Zeichen der Vorbereitung auf die Gemeinderatswahlen am 2. Oktober. Zudem wurde Nina Sysel aus Eisenstadt zur Verstärkung ins Landesteam gewählt.



BEZIRK. Derzeit treten die NEOSin drei Gemeinden bei den Gemeinderatswahlen an, weitere Gemeinden sollen noch folgen. „Mit Eisenstadt, Pinkafeld und meiner Heimatgemeinde Breitenbrunn haben wir heute die ersten Gemeinden für den Antritt bei der Gemeinderatswahl fixiert“, gibt NEOS-Landessprecher Christoph Schneider bekannt.

Menschen in den Mittelpunkt stellen

Ebenfalls wurde das Rahmenwahlprogramm für die Gemeinderatswahlen von den Mitgliedern abgestimmt und zu 100 Prozent angenommen. „Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik und sehen die Gemeinden als Basis dafür, dass möglichst alle Bürgerinnen und Bürger ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten können“, stellt Schneider das Wahlprogramm vor. Er will den Menschen auch wieder Lust auf Politik und am Mitgestalten machen: „Wir wollen Freude, Zuversicht, Respekt und Lust aufs Mitmachen in die Gemeindepolitik bringen und dabei gute sowie zukunftsorientierte Lösungen im Gemeinderat umsetzen.“

Aufruf von Pibernik

Abschließend ruft Landesgeschäftsführerin Simone Pibernik noch zum Mitmachen bei den Gemeinderatswahlen auf: „Ich weiß, dass es viele Befürchtungen gibt, sich politisch für eine andere Partei, als eine der Großparteien zu engagieren, aus Angst vor Nachteilen im Job, für den Kindergartenplatz etc. Doch das System der Freunderlwirtschaft und Packelei wird sich nicht ändern, wenn wir nicht entschieden dagegen auftreten und zeigen, dass auch eine andere Art von Politik möglich ist. Eine Politik mit Anstand, Transparenz und größt möglicher Bürger_innenbeteiligung.“