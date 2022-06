Am vergangenen Wochenende (25.06& 26.06.) fand in der Südstadt in Maria Enzersdorf das Finale der Österr. Mannschaftswettkämpfe der Schülerklasse statt. Das Mädchen-Team der ESU welches sich bravourös dafür qualifiziert hatte erzielte Platz 7. In der Einzelwertung der Schülerklasse 4 erreichte Anna PFEFFERKORN den 2 Platz.

Zu schwimmen galten 7 Bewerbe im Team, beziehungsweise 5 für die Einzelwertung und die Punkte der Schwimmerinnen wurden addiert. Leider konnte das Team der Eisenstädter Schwimmunion nur die Mindestanzahl an Schwimmerinnen stellen und somit „nur“ vier Stammschwimmer in den Bewerb schicken. Neben Anna Pfefferkorn sprangen noch Anna Haubenwallner, Rosa Weißeisen- Halwax & Greta Widder über alle Distanzen ins Wasser. Die viel jungen Damen erzielten reihenweise neue Bestzeiten und schwammen sich ordentlich warm für die kommenden burgenländische Landesmeisterschaften. Leonie Andert unterstütze das Team am Sonntag über 3 Bewerbe. Ihr Teamgeist brachte sich bis auf Platz 7 und das bei einem sehr starken Teilnehmerinnenfeld mit mehreren Reserveschwimmerinnen.

Die junge Eisenstädterin Anna Pfefferkorn bewies im Mehrlagenwettkampf ihre überwältigende Allrounder- Fähigkeit und platzierte sich in allen Disziplinen ganz vorne. Am Ende fehlten ihr knappe 10 Punkte auf den Gesamtsieg, dennoch konnte ihr keiner ihr breites Grinsen vor Freude vom Gesicht nehmen.

„Die Mädels haben sich super geschlagen und trotz der vielen Ausfälle im Team eine Wahnsinns Team Leistung geboten. Wir freuen uns besonders für Anna, denn ihr täglicher Ehrgeiz und ihre ansteckende Motivation wurden mit dem zweiten Platz belohnt und einem Finale welches nicht spannender hätte sein können!“, resümiert die Nachwuchstrainerin Lena Sebauer.

Nächste Woche geht es mit den bgld. Langbahnmeisterschaften weiter und nach einem intensiven Trainingslager reist das Team mit frischen Kräften zum Hauptwettkampf den österreichischen Nachwuchsmeisterschaften.

www.schwimmeneisenstadt.at

http://www.msecm.at/events/oeschuelermann22/kombi.pdf