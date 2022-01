Mit Frau und Kamera durfte ich heute einen herrlich, sonnigen Nachmittag in Rust verbringen.

Wenig Leute, aber dafür viel Sonne und Natur. Also die idealen Bedingungen um sich zu erholen.

Beim nach Hause fahren hielten wir noch kurz am Parkplatz des Römersteinbruchs um die untergehende Sonne zu verabschieden und den aufgehenden Mond zu begrüßen.