Mitte Juli eröffnete in Donnerskirchen in der Bahnstraße 103, eine idyllische Einkehrmöglichkeit, nämlich "Lydias Gartenimbiss". Für Lydia geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Gemeinsam mit Ihrem Mann Konrad kredenzen sie neben Getränken eine große Auswahl an kalten und warmen Speisen. Für den süßen Gaumen gibt es Apfel- und Topfenstrudel, Eispalatschinken u.v.m. Die SPÖ Donnerskirchen wünscht den beiden Jungunternehmern alles Gute und viel Erfolg.