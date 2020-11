.....Einheimischen der kahle, unbewaldete Königsberg bei Winden genannt.

Von seiner Kuppe aus bietet sich ein herrlicher Blick über das Leithagebirge und den Neusiedler See, der kaum zu toppen ist. Er liegt im östlichen Leithagebirge und ist 286 m hoch.

Unweit davon zeugen riesige Gesteinsformationen von der Vielfalt der Geologie.

Wenn man von der Bärenhöhle gerade weiter geht, bis zum Militärischen Sperrgebiet, ergeben sich zwei wunderbare Wanderwege. Links und rechts.

Zum Beispiel sind wir heute links abgebogen. Nach einer ca. dreiviertel Stunden Wanderung, die immer bergauf geht, kommt man zu den riesigen Steinformationen.

Mitten im Wald sieht man meterhohe Quarzbrocken. Für das Leithagebirge sehr ungewöhnlich.

Es ist herrlich die Steine zu bekraxeln ,zu durchschlüpfen oder zu umrunden. Hier befindet sich auch der sogenannte "SORGENSTEIN". Sein Name rührt daher, dass man ( der Sage nach) beim Durchschlüpfen des schmalen Spaltes , all seine Sorgen abstreift.

Der Aufenthalt ist so kurzweilig, weil man immer wieder Neues entdeckt.

Heute war das Wetter nicht so besonders, weil meistens nebelig. Es ist eine wunderbare , sehenswerte Gegend, die man sich unbedingt anschauen sollte.