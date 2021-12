NEUJAHRSWÜNSCHE an ALLE

NEUJAHRSWÜNSCHE für 2022

Ich wünsche EUCH ALLEN ein „GUTES NEUES JAHR“,

in der HOFFNUNG, dass es besser wird, als das ALTE war.

In der HOFFNUNG, dass sich alle Menschen impfen lassen,

in der HOFFNUNG, dass endet das gegenseitige Hassen.

Menschen zu verurteilen liegt mir fern,

ich HOFFE jeder hat einen guten Kern.

Die HOFFNUNG ist immer da,

die HOFFNUNG auf ein gesundes, „ALTES“ NEUE JAHR.

Auf all EUREN Wegen,

lebe die HOFFNUNG und GOTTES SEGEN.

Ich wünsch EUCH Gesundheit, Liebe, Freude, Glück, im neuen Jahr,

in meinen Wünschen liegt die HOFFNUNG, dass sie werden wahr.

©chrid