Die Zufahrt von der Waldgasse zur Koglgasse wurde aufgrund der massiven Frostschäden der vergangenen Jahre gesperrt, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.

Auch auf diesen Missstand haben wir als FLG die Gemeindeverwaltung schon seit Jahren hingewiesen und eine Reinigung des Einlaufs und Ausbesserung des Asphaltaufbruchs gefordert.



Wir hoffen, dass diese nun endlich auch in Angriff genommen werden und das Regenwasser aus dem Wald bereits von oben her in den Kanal einfließen kann und nicht den Straßenbelag und tlw. auch den Gehsteig unterminiert.

Darüber hinaus sollte das vom Wald ablaufende Regenwasser bereits vom "Weißen Kreuz" her wieder in den Wald eingeleitet werden, wie es auch vorgesehen war. Dazu wäre es aber erforderlich, die Rinnen auszuräumen, damit es auch tatsächlich in den Wald einfließen kann.

Derzeit werden die Rinnen bei Starkregen immer tiefer ausgeschwemmt, sodass sie mit Autos oder Waldfuhrwerken nur mehr mit Vorsicht befahrbar sind.👎☹️