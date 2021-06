Sonnenuntergang am Hölzlstein

Das Wetter war heute großartig und die haben wir den heutigen Nachmittag, an dem der beste Ehemann und Papa von allen schon früher daheim war, und die Tatsache, dass wir in solch einer wunderschönen Gegend leben, ausgenutzt. Mit einem Picknick im Gepäck haben wir uns mit dem Rad auf den Weg zum Hölzlstein gemacht.Die Aussicht von dem markanten Felsen ist einfach wunderschön, die Welt liegt einem hier zu Füßen.

Was für ein Glück, so einen Flecken direkt vor der Haustür zu haben!