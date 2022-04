Während der Sperre der Pannoniabahn von 9.4. bis 18.4.2022 zwischen Neusiedl am See und Wulkaprodersdorf gab es unter anderem am Bahnübergang Lobzeile in Eisenstadt wegen Arbeiten eine Sperre des Individualverkehrs. Es wurden die alten Hölzer (der Übergang) entfernt und der Oberbau teilweise neu geschottert. Sogar am Karsamstag wurde gearbeitet, damit der Bahnbetrieb ab dem 19.4. wieder reibungslos durchgeführt werden kann.