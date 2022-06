Bereits zum zweiten Mal in Folge fand covidbedingt die traditionell im Jänner stattfindende Wanderung "Burgenland Extrem" im Sommer statt. Mit bei der Burgenland Extrem Tour Sommer Edition sind in diesem Jahr rund 4.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa.

OGGAU. Extreme Bedingungen waren auch bei der heurigen Wanderung von 24 Stunden Burgenland Extrem gegeben. Dieses Mal mussten die Wanderer gegen die extreme Hitze ankämpfen. 120 Kilometer rund um den Neusiedler See waren von 23. bis 25. Juni wieder Motto und Herausforderung. Zeiten werden übrigens nicht gemessen. Das Event ist wettbewerbsfrei.

Verschiedene Distanzen

Gestartet wurde die Veranstaltung bereits am Donnerstag mit der Verteilung der Startpakete und der traditionellen Kaiserschmarrnparty im Gemeindeamt Oggau.

Am Freitag begann die Extrem Tour dann an verschiedenen Startpunkten, abhängig von der geplanten Distanz der Teilnehmer. In Oggau fiel um 02.30 Uhr der Startschuss für die 120 Kilometer, in Hegykö erfolgt um 04.00 Uhr der 80-Kilometer-Start. Am Illmitzer Seebad ging es zeitgleich für den 60 Kilometer-Bewerb los und in Neusiedl erfolgt um 07.00 Uhr der Start für die School of Walk und die Golden Walker. Bei der School of Walk nahmen Schulen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler teil.

Grüner Gedanke

Im Fokus der "Burgenland Extrem Tour" steht auch der Umweltgedanke: Bereits bei der Tour 2019 wurde Europas größte Flurreinigungsaktion initiiert und mit dem Einsatz einer Trashy Bag erfolgreich umgesetzt. Auch das umweltfreundliche Transfer-Ticket, das eine autofreie Anreise zum Startort Oggau ermöglicht, soll zur CO2 Reduktion helfen.

„Es freut uns extrem, dass unser Tun eine positive Wirkung auf die gesamte Region hat – im ökonomischen und auch ökologischen Sinne. Wir gehen seit Jahren nicht nur einen extremen sondern auch einen extrem nachhaltigen Weg. In all unserem Tun ist der „Grüne Gedanke“ für die Bewohner der Region sichtbar und für alle Teilnehmer erlebbar. Bei der letzten Tour haben wir u.a. Europas größte und dabei länderübergreifende Flurreinigungsaktion gestartet und erfolgreich umgesetzt. Und mit dem umweltfreundlichen Transfer-Ticket haben wir gemeinsam mit ÖBB Mobilitätsgeschichte geschrieben!“, so die Veranstalter