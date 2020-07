Am 20. Juli lud das Fitnessstudio alle Interessierten zu einem Casting für den neuen Fitnesskalender 2021 ein. Da der Andrang so groß war, wird es für das nächste Jahr nicht nur einen Kalender - so wie bisher - geben, sondern sogar zwei. Die Themen sind dabei aber jeweils unterschiedlich. Die einen bereiten sich auf ein Shooting im Fitnessstudio vor, wobei die anderen sich voraussichtlich beim "Baywatch"-Motto am Neufeldersee ablichten lassen. Fotograf Robert Drexler, das gesamte Athletic's-Reiterer-Team sowie die Models freuen sich bereits darauf.