TRAUSDORF/SÜDSTADT. Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland Eisenstadt holte sich bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in der Südstadt mit neuer persönlicher Bestleistung von 2:14,64min. die Silbermedaille und musste sich in einem windigen, taktischen Rennen nur der Favoritin Carina Schrempf von der Union St.Pölten geschlagen geben.

Zweites Mal Edelmetall



Für die 19-jährige Trausdorferin ist dies nach Bronze in der Halle bereits die 2. Medaille in der Allgemeinen Klasse. Die nächsten und letzten Saisonhöhepunkte sind die Österreichischen U23-Meisterschaften in Klagenfurt sowie die Österreichischen U20-Meisterschaften in Eisenstadt.