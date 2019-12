Oslips Tennis-Aushängeschild holt sich in Griechenland seinen zweiten ITF-Titel



OSLIP. Im Doppel lief David Pichlers Saison hervorragend – fünf seiner 22 Karrieretitel im Doppel holte er sich 2019. Nun hat Österreichs Nummer sechs auch im Einzel zugeschlagen. In Heraklion in Griechenland holte sich Pichler seinen zweiten ITF-Einzeltitel – seinen ersten auf Hardcourt nach seinem Premierenerfolg in Bosnien 2017 auf Sand. Neben dem Staatsmeistertitel in der Heimat das Saisonhighlight für den 23-Jährigen.

Finale gegen Doppelpartner



In den ersten beiden Runden setzte sich Pichler in Griechenland gegen Illya Beloborodko aus der Ukraine und Mason Recci durch. Im Viertelfinale wartete der Israeli Yshai Oliel. Pichler gewann den ersten Satz mit 6:2 und profitierte im Anschluss von der Aufgabe seines Gegners. Damit gelang ihm erfolgreich Revanche – denn noch in der Woche zuvor verlor er gegen den Israeli im Viertelfinale.

Nach einem 6:3 6:3 im Halbfinale gegen den Amerikaner Peter Kobelt stand Pichler im Finale.

Dort wartete mit Vitaly Sachko kein Unbekannter. Gemeinsam mit dem Ukrainer tritt Pichler oft im Doppel an, die Beiden fuhren bereits gemeinsame Titel ein.

Im Einzelfinale von Heraklion holte sich Pichler Satz eins mit 6:1, danach gab Sachko auf und Pichler durfte über seinen zweiten ITF-Karrieretitel jubeln.