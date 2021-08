Der Startschuss zum Eisenstadtlauf 2021 fällt am 10. September in der Fußgängerzone in Eisenstadt. Die Bezirksblätter verlosen Startplätze.



EISENSTADT. Egal, ob Profi- oder Hobbyläufer, Einzelkämpfer oder Teamrunner, Nachwuchsläufer oder Senior, oder vielleicht überhaupt Nordic Walker – beim Eisenstadtlauf ist für jeden die passende Distanz bzw. der passende Bewerb dabei.

Die Strecke

Gestartet wird am 10. September um 18.30 Uhr in der Fußgängerzone vor dem Rathaus. Danach geht es am Kulturzentrum vorbei weiter Richtung Martinskaserne. Als besonderes Highlight des 5km-Rundkurses erweist sich der Streckenabschnitt im Gelände der Martinskaserne, bevor es dann wieder zurück in Richtung Schlosspark geht. Gelaufen wird dann unterhalb der Orangerie zum Leopoldinenteich. Von dort geht es dann hinaus aus dem Schlosspark weiter vorbei am Schloss-Esterhazy bis ins Ziel in der Fußgängerzone. Die Nachwuchsläufe (300 Meter, 600 Meter und 1200 Meter) starten ab 17.45 Uhr.

Mehr Informationen

Teilnahmeberechtigt sind alle, die Spaß am Laufen haben. Nähere Infos finden Sie unter www.laufteamburgenland.com. Die Anmeldung ist bereits unter https://my.raceresult.com möglich.

Gewinnspiel

Die Bezirksblätter verlosen Startplätze - Fünf für den Einzelbewerb und zwei für die Businesstaffel!

Für welchen Bewerb möchtest du einen Startplatz gewinnen?