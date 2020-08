Unter den geltenden Corona Bestimmungen wurde auch heuer das Tanzcamp des Dance Team Oggau durchgeführt.

"Zwar gab es ein paar Änderungen im Ablauf, aber die Planungsarbeit hat sich ausgezahlt", so der zufriedene Obmann Stefan Stacherl.

Auch bei den Sportlerinnen war die Freude, nach langer Pause wieder fast wie normalerweise tanzen und trainieren zu können, riesengroß.

Unter fachlicher Aussicht wurde dabei heuer das erste Mal ein Vorbereitungskurs für unsere jungen Trainerinnen integriert. Dabei wurden vor allem Abläufe und Trainingsdurchführung geübt.

Gleichzeitig war für alle ein buntes Programm verschiedener Tanzstile mit dabei.

Auf der Airtrack wurden auch heuer Akrobatikelemente geübt und verfeinert.

Zu Beginn der Woche musste man aufgrund des Wetters noch in den Turnsaal der Volksschule ausweichen, nachdem das Wetter ab Mittwoch aber sehr sommerlich war, gab es spontane Besuche beim neuen Eisgeschäft um Abkühlung zu bekommen.

Wie jedes Jahr, gab es auch heuer am Ende des Tanzcamps eine Aufführung für die Eltern, anders waren nur die Maßnahmen, welche im Vorfeld getroffen wurden.

"Natürlich war es heuer aufwändiger als sonst, aber der Trainingsstart noch vor dem Sommer hat sich ausgezahlt. So konnten wir schon auf Erfahrung beim Ablauf und der Trainingsvorbereitung zurückgreifen. Damit sollte auch im Herbst ein fast normaler und trotzdem sicherer Trainingsalltag machbar sein. Vor allem wenn man die Fortschritte sieht, welche die Mädels in dieser Woche gemacht haben, weiß man wofür man das alles macht." so Stefan Stacherl.