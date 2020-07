Der Lockdown hat auch das Lager der Leistungsschwimmer hart getroffen. Nun wurden wieder erste Bewerbe geschwommen.

EISENSTADT. Nach einem kompletten Stopp kehrte die Trainingsroutine nur langsam zu den ESU-Leistungsschwimmern zurück. Zum Teil konnte aufgrund der Umstände nur unter Online-Anleitung von Cheftrainer Sebastian Stoss zu Hause an Kraft, Ausdauer und Technik gefeilt werden.

Zurück im Wettkampfbecken



Doch das soll zur Vergangenheit gehören. Mittlerweile ist bei der ESU wieder so etwas wie Alltag eingekehrt, auch die ersten Wettkämpfe standen vor kurzem in der Südstadt am Programm.

Zum einen wurden die Österreichischen Mannschaftswettkämpfe der Schülerklasse ausgetragen.

Unter Einhaltung aller vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen traten dort Pia Pusterhofer, Romana Felkel, Marcel Molnar und Alexander Barcal an. Neben passablen Leistungen des jungen Quartetts stand vor allem die Rückkehr ins Wettkampfbecken im Fokus.

Duel in the Pool



Ebenfalls in der Südstadt wurde „The Duel in the Pool“ ausgetragen, ein Vergleichswettkampf zwischen Österreich, der Slowakei und der Tschechischen Republik. Für die ESU waren Anastacia Barcal und Florian Schumich am Start.

Beide konnten mit ihren Leistungen überzeugen und erreichten Top-Platzierungen in verschiedenen Bewerben. Das harte Training der letzten Monate hat sich gelohnt, denn beide erschwammen persönliche Rekorde. Barcal über 400 Meter Lagen und 400 Meter Kraul und Schumich über 50, 100 und 200 Meter Rücken.