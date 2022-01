Die Nationalkaderathleten der Leichtathletik Akademie Eisenstadt trainierten vom 28. Dezember 2021 bis 7. Jänner 2022 bei besten Bedingungen im sonnigen Lanzarote.

EISENSTADT/LANZAROTE. Mit dabei waren Marie Glaser (16 Jahre/1.500m), Niklas Strohmayer-Dangl (19 Jahre/400m Hürden/400m in der Halle), Suri Stöhr (14 Jahre/ 800m), Emil Bezecny (17 Jahre / 5.000m/ 3.000m in der Halle) und die Trainer Rolf Meixner, Ronja Leitner und Andreas Bezecny.

„Durch die warmen Temperaturen konnten im Training hohe Geschwindigkeiten gelaufen werden, die sich in Leistungen in der Hallensaison widerspiegeln sollen“, zeigte sich Niklas Strohmayer-Dangl begeistert.

Leistungsdiagnostik

Leistungsdiagnostik war ein zentraler Steuerpunkt des Leichtathletik-Akademie-Trainings, die von Trainerin Ronja Leitner durchgeführt wurde. Laktat, Hämoglobin, Erythrozyten, Creatinkinase und Harnstoff wurden teilweise auch mehrmals täglich gemessen. Dafür mussten alle Laborgeräte in die Koffer und sorgten für Übergepäck.

Strandläufe und Aquajogging

Die Vorbereitung auf die Hallensaison 2022 konnte durch diese Leistungsdiagnostik, die Nutzung von Sandläufen am Strand, Aquajogging im Meer, alternativen Krafttrainingsmethoden und Radtouren auf der Insel sowie Laufbahntraining auf einer zweigeteilten Bahn sehr gut durchgeführt werden.

Nach Auswertung des Trainingslagers in Lanzarote wird der Wettkampfplan der Leichtathletik-Nationalkaderathleten für die Hallensaison erstellt.