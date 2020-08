Trotz anhaltender Einschränkungen auf Grund der Corona Pandemie konnten am letzten Wochenende bis in die Mitte dieser Woche in der Grazer Auster die 75. Staats-, Junioren und Nachwuchsmeisterschaften ausgetragen werden und diese mit überragenden Erfolgen für die Schwimmerinnen und Schwimmer der ESU. Eine wahre Flut an Medailien, Pokalen und Rekorden konnte von den Athletinnen und Atlehten erschwommen werden.

Insgesamt konnte die ESU 14 Gold, 3 Silber, 4 Bronze Medailien erschwimmen sowie unglaubliche 14 Landesrekorde und persönliche Bestzeiten ohne Ende !!

Eine schier unglaubliche Leistung wenn man die massiv erschwerten Trainingsbedingungen der letzten Monate brücksichtig.

Cheftrainer Sebastian Stoss und seine Mannschaft liesen sich nicht beirren, es wurde seit dem Lockdown zuerst in „Hometraining“ und sobald es möglich war im Freiwasser oder eingeschränkt in Freibädern akribisch weiter trainiert und dies offenbar ziemlich erfolgreich.

Unter anderem zertrümmerte Florian Schumich den 37 Jahre alten !! Landesrekord über 400 Freistil in seinem Jahrgang

Die Erfolge der Schwimmerinnen und Schwimmer im Detail:

Anastasia Barcal

6 x Gold (200, 400, 800m Freistil; 200m Rücken; 200, 400m Lagen)

1 x Silber (100m Rücken)

3 x Quali für A - 2 x für B-Finale

3 Landesrekorde darunter der Landesrekord über 400m Freistil

Martha Felkel

6 x Gold (200, 800m Freistil; 100, 200m Delphin; 200, 400m Lagen)

1 x Silber (400m Freistil)

1 x Bronze (200m Brust)

4 x Quali für A- und 4 x für B-Finale

3 Landesrekorde, darunter 200m Lagen

Florian Schumich

2 x Gold (100m Rücken, 400m Lagen)

1 x Silber (200m Rücken)

2 x Bronze (1500m Freistil, 200m Lagen)

4 x Quali f. A- und 2 x für B-Finale

6 Landesrekorde unter anderem über 400m & 1500m Freistil

Alexander Szekely

1 x Bronze (200m Delphin)

2 x Quali für B-Finale

1 Landesrekord

Karoline Schwarz

3 x A-Finale, 2 x B-Finale

Das Trainerteam sowie die Vereinsführung sind unheimlich stolz auf alle Schwimmerinnen und Schwimmer, sie haben eine hervorragende Visitenkarte für den Schwimmsport abgegeben. Dies ist gerade in schwierigen Zeiten wie den jetzigen unglaublich wichtig für den Vereinssport.

Ebenfalls möchten wir den Schwimmerinnen und Schwimmern des OSV gratulieren, die in diesen Wettkämpfen das Limit für Olyimpia 2021 erreichen konnten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.

Die ESU blickt ob dieser Erfolge äusserst zuversichtlich in die kommenden

Bewerbe des restlichen Jahres . Wir hoffen das mit einer Wiederöffnung des Eisenstäder Bades im Allsport Zentrum der reguläre Trainingsbetrieb im Herbst wieder aufgenommen werden kann.