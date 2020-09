Traditionell am letzten Ferienwochenende fanden die Burgenländischen Jugend-Tennislandesmeisterschaften im Einzel und Doppel statt. Viele Jugendliche aus der Landeshauptstadt bzw. dem Eisenstädter Bezirk nahmen In Neudörfl daran teil. Ausgetragen wurden bei den Burschen die Einzel-Bewerbe U12, U14 und U18. Der auf 1 gesetzte Alexander Wagner vom ASKÖ TC EB Eisenstadt wurde in der U14 Vize-Landesmeister im Einzel und Doppellandesmeister mit seinem Nickelsdorfer Partner Nikolaus Kojnek. Alexanders Clubkollegin Lea Haider-Maurer sorgte für einen weiteren Titel für den Verein. Die Trausdorferin, mit 9 Jahren die jüngste Teilnehmerin im Turnier, wurde im U12 Mädchenbewerb zum Favoritenschreck. Sie schaltete in der Gruppenphase die Nummer 2 des Turniers und später dann Drittplatzierte Anna Posch (UTC Eisenstadt) aus, um dann auch im Finale gegen die topgesetzte 12-jährige Rohrbacherin Mia Schefberger mit 4:6 6:4 und 7:6 zu triumphieren. Nach dem U11-Kids-Landesmeistertitel von der Vorwoche in St. Margarethen ein weiterer Titel für die Viertklässlerin. Im Mädchen U12 Doppel siegte das Duo Posch/Schefberger, so dass ebenfalls ein Doppellandesmeistertitel nach Eisenstadt ging. Sehenswert und auf höchstem Niveau war das mit Spannung erwartete Finale der U14 Girls Kim Kühbauer (TC Wulkaprodersdorf) und Leonie Rabl (TC Rohrbach). Die Wulkaprodersdorferin kämpfte sich nach einem 3:6 im ersten Satz bravourös zurück und ließ in weiterer Folge nur mehr einen einzigen Gameverlust zu. Turnierleiter Peter Teuschl zeigte sich von den hochklassigen Finalspielen der Youngsters beeindruckt und wünschte allen Athletinnen und Athleten einen guten sowie verletzungsfreien Start in die Schul- und Wintersaison.