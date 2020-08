„FiT maßgeschneidert“: das erfolgreiche AMS-Projekt bildet Frauen in technischen Berufen aus



EISENSTADT. Seit 2016 werden im Rahmen der Kursmaßnahme „Fit maßgeschneidert“ arbeitslose Frauen aus den Bezirken Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl und Oberpullendorf von ZIB Training dabei unterstützt und begleitet, einen technischen oder handwerklichen Beruf zu erlernen. Das AMS-Erfolgsprojekt geht bereits in die vierte Runde.

FiT steht für „Frauen in der Technik“



Ziel der Kursmaßnahme ist es, Frauen in nicht traditionellen Berufen eine Ausbildung zu ermöglichen. Basis ist eine Liste von 200 Berufen, bei denen die Frauenquote unter 40 Prozent liegt. Genau in diesen Berufen ist die Nachfrage am Arbeitsmarkt am Größten und die Bezahlung im Vergleich zu den traditionellen „Frauenberufen“ wie Friseurin, Verkauf oder Büro um vieles höher.

Gefragte Absolventinnen



„Unsere Absolventinnen sind gefragt und werden oft von ihrem Praktikumsbetrieb angestellt“, zeigt sich die Projektleiterin von ZiB Training, Karoline Hofmann erfreut. Der Erfolg von „FiT maßgeschneidert“ kann sich sehen lassen: Drei Betriebslogistikerinnen, eine Lackiertechnikerin, eine Labortechnikerin, eine Speditionskauffrau, eine Elektrikerin, zwei Köchinnen, drei Landschaftsgärtnerinnen und eine Hörgeräteakustikerin sind heute gefragte Fachkräfte. Acht weitere Frauen sind derzeit in Ausbildung.

Infos für Arbeitssuchende



Arbeitslose Frauen, die Interesse an einer Ausbildung im Rahmen von FiT – Frauen in der Technik – haben, können sich direkt an ihre AMS-BeraterInnen wenden. Eine Orientierung, Beratung und Testung findet in „Fit maßgeschneidert Vorqualifizierung“ statt. Eine Teilnahme oder Zubuchung an dieser sogenannten Rampe kann jederzeit über das AMS erfolgen.

Kontakt für Unternehmen



Burgenländische Betriebe, die sich eine Kooperation mit „Fit maßgeschneidert“ vorstellen können, somit Interesse haben, Frauen auszubilden und ihren Anforderungen entsprechend „maßzuschneidern“, können sich direkt an Frau Hofmann von ZIB Training unter 050210-2054 wenden oder mit dem AMS beim Service für Unternehmer Kontakt aufnehmen.