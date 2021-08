ClassNinjas setzt für den Familypark eine TikTok-Kampagne um. Ende Juli war der Start und die erste TikTok-Challenge hatte binnen zwei Tagen eine fünfstellige Reichweite. Bis Ende Oktober läuft die Kampagne, die insgesamt aus drei Videos bestehen wird.

ST. MARGARETHEN. Ziel der Kampagne, die von Ende Juli bis Ende Oktober 2021 laufen wird, ist das Erreichen der Jugendlichen. „Wir sind auf der Suche nach coolen Ideen, um Jugendliche gezielt anzusprechen. Die Kooperation mit den ClassNinjas passt perfekt in unser Konzept. Zum einen können wir die Bekanntheit unseres Parks steigern und zum anderen wird mit unseren Attraktionen auf unterhaltsame Art Wissen vermittelt“, freut sich Lisa Wagner-Körmendi, Marketingleiterin des Familyparks, über die Zusammenarbeit mit ClassNinjas.

Stellarium Challenge

Insgesamt werden drei Videos gestaltet, die auf TikTok zu sehen sein werden, aber auch auf Instagram beworben werden. Das erste Video ist bereits online und stellt in einer Challenge die neueste Attraktion im Familypark vor: Das Stellarium. Hier ermöglichen acht Gondeln auf vier Armen 32 Personen eine Fahrt. In der ClassNinjas-Challenge wird der Frage nachgegangen, ob man während einer Fahrt im Stellarium auch noch Mathe-Aufgaben lösen kann. Der Unterhaltungsfaktor stehe dabei im Vordergrund. Das Bekanntmachen der Familypark-Saisonneuheit würde mit etwas Lehrreichem verknüpft, wie eben dem Lösen von Mathe-Aufgaben. Bisher hat das Video, das seit 27. Juli zu sehen ist, 256.900 Views und 17.000 Likes.

Die weiteren Videos

In den kommenden Monaten werden die Zuseher Backstage mitgenommen, dürfen hinter die Kulissen blicken und bekommen Fakten zu den Achterbahnen. Der letzte Schwerpunkt der Kooperation wird dem Thema Halloween gewidmet. „Wir wollen die Zuschauer unterhalten, aber ihnen auch gleichzeitig etwas beibringen. Denn keiner will auf TikTok weiterhin Matheunterricht haben. Aber ein cooles Video, bei dem man auch noch etwas lernt, kommt einfach gut an,“ so Süreyya Koca, SocialMedia Marketing-Managerin von ClassNinjas.

Die ClassNinjas

Seit Dezember 2019 ist das Wiener Startup ClassNinjas auf TikTok. Das Projekt bietet unter der gleichnamigen App Übungen, Quizzes und Online-Videos zum Mathe-Lernen. Angepasst an die SocialMedia-Plattform wird Mathe kurz und knackig erklärt. Auf der Internettplattform Tik-Tok hat ClassNinjas aktuell über 424.800 Follower und 8,5 Millionen Likes. „TikTok ist für uns ideal. Denn wir können unsere Zielgruppe genau dort abholen, wo sie viel Zeit verbringt und mit dieser direkt in Kontakt zu treten. Seit ein paar Monaten gehen wir nun einen Schritt weiter und gestalten für Unternehmen, entsprechende TikTok-Kampagnen“, so Karim Saad, Gründer und CEO von ClassNinjas.