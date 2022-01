Der KSV1870 hat die Insolvenz-Zahlen aus dem vergangenen Jahr für Eisenstadt, Rust und den Bezirk Eisenstadt-Umgebung veröffentlicht.

BEZIRK. 2021 gab es in Eisenstadt insgesamt vier Unternehmensinsolvenzen sowie fünf Privatinsolvenzen. Vier Insolvenzverfahren wurden letztes Jahr nicht eröffnet.

Mehr Unternehmensinsolvenzen als 2020



Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gab es 15 Unternehmensinsolvenzen sowie zwölf Privatinsolvenzen. In Eisenstadt-Umgeung wurden sechs Insolvenzverfahren 2021 nicht eröffnet. In Rust gab es jeweils eine Unternehmensinsolvenz und Privatinsolvenz.

Somit hat sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Eisenstadt von 2020 auf 2021 verdoppelt. Damals mussten nur zwei Unternehmer Insolvenz anmelden. Jedoch wurden 2020 acht Insolvenzverfahren nicht eröffnet. In Rust und im Bezirk Eisenstadt-Umgebung blieben die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen von 2021 auf 2020 hingegen konstant.

Mehr Privatinsolvenzen als 2020

Die Zahl der Privatinsolvenzen stieg sowohl in Eisenstadt (2020: vier) als auch in Rust (2020: keine) und im Bezirk Eisenstadt-Umgebung (2020: elf).