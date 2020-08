Mitte Mai startete die Stadt mit drei Gutscheinaktionen, eine Aktion wurde nun bis Ende September verlängert.



EISENSTADT. Von Mai bis August wurden Gastro-, Winzer- und Innenstadtgutscheine in Eisenstadt verlost. Die Laufzeit aller drei Aktionen war ursprünglich für drei Monate geplant.

„Die Aktionen liefen ausgezeichnet und haben viel Anklang gefunden. Wir haben extrem positive Rückmeldungen von den Unternehmern aber auch den Konsumenten. Also haben wir uns entschlossen eine der Aktionen zu verlängern“, so Bgm. Thomas Steiner. Bis Ende September werden weitere 330 Gutscheine im Wert von insgesamt 16.500 Euro beim InnenstaRdt-Gewinnspiel verlost.

Für lebendige Innenstadt



Knapp 7.000 Personen haben rein bei dieser Gutscheinaktion teilgenommen. Dabei fungiert der Kassenbon eines Einkaufs der Innenstadt als Gewinnlos. Gewinnen kann man, indem man seinen Kassenbon in ein vorgefertigtes Kuvert gibt, dieses mit Namen und Adresse versieht und direkt in der Innenstadt in einen eigenen Briefkasten vor dem Rathaus wirft.

„Gerade die Innenstadt ist schon ohne Corona angesichts der Einkaufszentren und des Onlinehandels das sensible Herz einer jeden Stadt, das so schnell wie möglich zum Schlagen gebracht werden muss. Denn ohne funktionierende Innenstadt gibt es kein Leben und keine Lebensqualität in der Stadt“, so Steiner.

300.000 Euro Stadt-Hilfe



Diese Aktionen waren Teil des 300.000 Euro Corona-Unterstützerpaketes. „Für uns war von Haus aus klar: Wir müssen beim Comeback der Wirtschaft mithelfen und selbst Aktionen setzen, um hier auch einen zusätzlichen Schub zu geben“, erklärt Steiner die Gutscheinaktionen, die Teil des 300.000 Euro schweren Corona-Untersützungspakets waren.

Direkte, schnelle Hilfe



Dieses Paket berücksichtigt vor allem jene, die besonders hart getroffen wurden: Die Gastronomie, den Tourismus und auch die Innenstadt. „Unsere Prämisse war, dass das Geld direkt und unbürokratisch bei den Unternehmern ankommt. Wer schnell hilft, hilft doppelt“, erklärt Steiner. Beendet wurden mit vergangenen Freitag die zwei anderen Gutscheinaktionen der Stadt: die Online-Verlosung von Winzergutscheinen sowie die Facebook-Verlosung von Gastro-Gutscheinen.