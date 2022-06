Die österreichische Babyartikelmarke MAM investierte rund elf Millionen Euro in das neue MAM Forschungs- und Entwicklungszentrum - genannt „Health & Innovation Center“ – in Großhöflein (die RegionalMedien berichteten). Im Rahmen eines Sommerfestes fand am 29. Juni die Eröffnung statt.

GROßHÖFLEIN. Nach dem Spatenstich im April 2020 wurde Geothermie-Gebäude im November 2021 bezogen. Auf dem 5.800 Quadratmeter großen Firmengelände sind 42 MitarbeiterInnen tätig.

100 Millionen Produkte

Die Firma MAM wurde 1976 von Peter Röhrig gründet. Derzeit verkauft MAM jährlich rund 100 Millionen Produkte in 60 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 950 MitarbeiterInnen. Im neuen Standort in Großhöflein werden Projekte entwickelt, in einer Testreihe erzeugt und anschließend geprüft. Zudem werden auch bestehende Produkte geprüft.

„MAM ist als einer der besten Arbeitgeber zertifiziert und für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auditiert. Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln nehmen im Unternehmen eine zentrale Rolle ein“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf bei der Eröffnung.

Geothermie und Ökostrom

Das Besondere am neuen Gebäude sei der Einsatz einer Geothermieanlage und die ausschließliche Verwendung von erneuerbaren Energien, wodurch beispielsweise gänzlich Ökostrom aus Österreich zum Einsatz kommt. Auf fossile Energieträger und Brennstoffe wird vollends verzichtet. „Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, allen voran MAM-CEO und Firmengründer Peter Röhrig. Burgenländische Unternehmen stehen heute für höchste Qualität, langjähriges Know-how und den Einsatz modernster Technik“, unterstrich Eisenkopf.

MAM-Forschungszentrale in Großhöflein eröffnet