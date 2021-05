Die Edelbrennerei Zöchmeister aus Großhöflein konnte bei der internationalen Prämierung „Alpen Adria“ in Kärnten nicht nur fünf Goldmedaillen gewinnen, sondern Christian Zöchmeister konnte als einziger von 245 teilnehmenden Betrieben gleich zwei der begehrten Alpen-Adria-Trophäe mit nach Hause nehmen.



GROßHÖFLEIN. Bei der internationalen Prämierung „Alpen Adria“ 2021 in Kärnten gewann der Edelbrenner Christian Zöchmeister von sieben eingereichten Edelbränden fünf Mal Gold. Vier seiner Brände sind zudem im Rennen um den Sieg der begehrten Alpen-Adria-Trophäe.

Besonders stolz ist Zöchmeister auf seinen „Heugeist“ (Wiesenkräuter-Geist), der ebenfalls vergoldet wurde.

Fritz Strobl überreichte die Trophäen

Produkte, die mehr als 19 Punkte erzielten, nahmen an der Entscheidung zum Alpen-Adria-Sieger in neun Kategorien (Obstweine, Fruchtsäfte, Essig, Liköre, Brände Kernobst, Brände Steinobst, Brände Beerenobst, fassgelagerte Brände und sonstige Brände) teil. Aus den besten eingereichten Produkten wurden die Landessieger gekürt. Das Rennen machten der Weichsellikör 2020 und der Weinbrand „Roafhoaza“ 2002. Zusätzlich erreichte der Himbeerbrand 2020 die Höchstpunkteanzahl. Der Olympiasieger und Weltmeister Fritz Strobl überreichte dem Burgenländer Christian Zöchmeister die Trophäen der Alpen Adria Prämierung in St. Paul im Lavanttal in Kärnten.

Erfolgreiche Brennerei

Zöchmeister konnte schon in der Vergangenheit Erfolge bei größeren Auszeichnungen feiern: Falstaffsieger, Destillatasieger, Landes- und Bundessieger, Alpen-Donau-Adria-Sieger und Verleihung des Titels „Topbrenner“ des Jahres, Auszeichnung des World-Spirits-Awards.