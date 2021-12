Über zwei Stockerlplätze bei der i2b Challenge von Erste Bank und Sparkasse gemeinsam mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammern Österreichs dürfen sich 2021 Studierende des Masterstudiengangs Internationale Wirtschaftsbeziehungen der FH Burgenland freuen. Zwei Businessprojekte setzten sich gegen die Konkurrenz aus ganz Österreich durch.

EISENSTADT. Die besten Businesspläne des Landes können sich jährlich im Rahmen der i2b (Ideas to Business) Challenge beweisen. In der Kategorie Studierende jubelten heuer zwei Studierendenteams aus dem Masterstudiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen der FH Burgenland über den großartigen ersten und dritten Platz.

Erster Platz an ActiviMax

Als Kunde muss man bei „ActiviMax“ einfach Datum und Tageszeit auswählen und findet online die attraktivsten Sport- und Freizeitanbieter in der Nähe. Über ActiviMax kann man direkt einen Platz buchen und so 20 Prozent sparen. Hinter dem Projekt steckt FH Burgenland Student Moritz Weinhofer, der das Projekt mit externen Partnern umsetzte. „Das größte Learning für uns war, dass man durch einen gut ausgearbeiteten und vor allem praxisnahen Business-Plan kombiniert mit Durchhaltevermögen des Teams selbst in diesen Zeiten Großes bewegen kann. Mit den Learnings im Gepäck starten wir jetzt durch und führen das Projekt wie geplant weiter“, so Moritz Weinhofer des Gewinnerteams ActiviMax.

Dritter Platz an PetPoints

„PetPoints“ ist die eine alternative zur die Bezahlung von Tierbetreuungen. Ein einheitliches Punktesystem wird für die Bezahlung der fremden und Vergütung der eigenen Betreuungsleistung eingestzt. Dies soll für mehr Transparenz und für eine faire Bezahlung sorgen. Beteiligt sind die FH Burgenland Studentinnen Katrin Csida, Marlene Dörner, Mona Karl und Nina Horak.

Ideas to Business

i2b ist in Österreich die größte Businessplan-Initiative und unterstützt bei der Erstellung von Geschäftsplänen zur Vermarktung von Produkt- und Dienstleistungsideen aus allen Bereichen der Wirtschaft. Von den über 300 Einreichungen durften sich bei der feierlichen Preisverleihung, die diesmal nline stattfand, schlussendlich elf Teams über Auszeichnungen im Gesamtwert von über 200.000 Euro freuen. Prämiert wurden die besten Businesspläne in den Kategorien „Dienstleistung, Gewerbe, Handel“, „Technologie“ und „Studierende“. Die FH Burgenland Projekte setzten sich unter 45 in der Kategorie „Studierende“ eingereichte Projekte aus ganz Österreich durch. „Wir sind stolz, heuer zwei Teams auf dem Stockerl zu haben. Den entscheidenden Schritt der Einreichung und den Pitch vor der Jury müssen die Studierenden zusätzlich zu Job und FH-Studium gehen – und dazu gehört auch ein gewisser Mut“, betont Innovationsmanager Michael Sedlak.