BEZIRK EISENSTADT. Der Kreditschutzverband 1870 wertete die Unternehmensinsolvenzen und Privatpleiten im Jahr 2020 für den Bezirk Eisenstadt Umgebung aus.

17 Unternehmenspleiten



Insgesamt gab es 2020 im Bezirk 17 Unternehmensinsolvenzen, zwei davon in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2019 waren es noch insgesamt 38 – davon je 19 in Eisenstadt und 19 im Bezirk Eisenstadt Umgebung.

Auch bei den Privatinsolvenzen gab es einen Rückgang im Vergleich zum Jahr 2019. 15 Privatinsolvenzen (4 Eisenstadt, 11 Eisenstadt Umgebung) gab es im abgelaufenen Jahr, 2019 waren es mi 33 mehr als doppelt so viele.