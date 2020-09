Der E-Ortsbus aus Hornstein – Burgenlands erste Elektro-Ortsbus - gewann den VCÖ-Mobilitätspreis.

HORNSTEIN/EISENSTADT. Der heurige VCÖ-Mobilitätspreis stand unter dem Motto "Verkehr auf Klimakurs bringen". Der Gewinner ist Burgenlands erster E-Ortsbus, der seit einem Jahr in Hornstein im Einsatz ist. Landesrat Heinrich Dorner, VCÖ und ÖBB zeichneten die Gemeinde Hornstein mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Burgenland 2020 aus. Als vorbildliche Projekte wurden außerdem das schulische Mobilitätsmanagement im Burgenland sowie das E-Carsharing im südburgenländischen ökoEnergieland prämiert.

Mobilitätspreis und Energy Globe Award

Der Elektro-Ortsbus wurde nicht nur mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Burgenland ausgezeichnet, sondern auch mit dem Energy Globe Burgenland Award. "Ich freue mich über diese Auszeichnung, das Projekt leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, sondern wird auch hervorragend angenommen", erklärt der Hornsteiner Bürgermeister Christoph Wolf.

"Verkehr auf Klimakurs bringen"

Mit mehr als 900.000 Tonnen pro Jahr ist der Verkehr der größte Verursacher von CO2-Emissionen im Burgenland. "Allein der Verkauf verursacht mehr CO2 als alle anderen Sektoren zusammen. Deshalb hatten wir den diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreis unter das Motto 'Verkehr auf Klimakurs bringen' gestellt", erklärt VCÖ-Geschäftsführer Willi Nowak.

Bis zu 150 km am Tag unterwegs

Der ausgezeichnete Elektro-Niederflurbus ist für alle Generationen geeignet. Sowohl Eltern mit Kinderwägen, als auch Rollstuhlfahrer sind willkommene Fahrgäste. Der Bus selbst hat 17 Sitzplätze und ist als Ruftaxi sowie im während der Schulzeit für Schüler in der Gemeinde im Einsatz. Mittlerweile legt der Bus zwischen 120 und 150 Kilometer am Tag zurück und steht aktuell von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr zur Verfügung. Auch an Markt-Samstagen fährt der Elektro-Bus.

Regionalbussystem angedacht

Gemeinsam mit Bürgermeistern der umliegenden Gemeinden gibt es auch bereits Gespräche für eine kleine Regionallinie, erklärt Wolf: "Wir wollen das Erfolgsprojekt Elektro-Ortsbus weiterdenken und sind in Gesprächen mit den Umlandgemeinden. Ziel ist die Einführung eines kleinen Regionalbussystems zwischen den einzelnen Ortschaften, welches Versorgungslücken im öffentlichen Verkehrssystem schließt."

Mobilitätswende

"Alternative Antriebe sind die Zukunft. Um die Treibausgas-Emissionen in den kommenden Jahren kräftig zu senken, wollen wir die Mobilität im Burgenland mit einem Bündel an Maßnahmen auf Klimakurs bringen", sagt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. Im Individualverkehr soll die Schaffung von Ladestruktur für Elektromobilität forciert und die Zahl der Elektroautos im Burgenland vervielfacht werden. Zudem gibt es seit kurzem als Anreiz zum Umstieg auf Elektromobilität beim Kauf eines E-Autos eine spezielle Förderung durch das Land. "Wir reden nicht nur von der Mobilitätswende, wir treiben sie bereits voran", betont Dorner.