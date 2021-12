Am 16. Dezember öffnete in Müllendorf ein neue Billa-Filiale. Rund 800 m² Verkaufsfläche stehen den Kunden dort zur Verfügung.



MÜLLENDORF. Am Donnerstag eröffnete Billa eine neue Filiale in Müllendorf. Nach rund fünf Monaten Bauzeit sperrte die Filiale in der Bahnstraße auf. 19 Mitarbeiter sind in der Filiale beschäftigt.

Produkte aus der Region



Im neuen Billa-Markt werden auch Produkte aus der Region angeboten. "Unsere Kunden greifen gerne zu Lebensmitteln aus der Umgebung, die von Betrieben aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft stammen. Umgekehrt freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferanten unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können", so Christian Herr, Billa-Markt Manager am neuen Standort in Müllendorf. In Müllendorf wird so unter anderem auch Bio Popcorn von Martina Schmit aus Zagersdorf angeboten.

Die Mitarbeiter des Marktes in Müllendorf freuen sich, die Kunden im neuen Markt zu begrüßen.

"Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt Billa die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land. Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Auch hier am neuen Standort in Müllendorf dürfen sich unsere Kunden auf eine bunte Produktvielfalt sowie auf attraktive Preise und Aktionen freuen“, sagt Billa-Vertriebsdirektor Hermann Weiß.