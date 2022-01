WULKAPRODERSDORF. Die Raaberbahn hat in Kooperation mit der Bank99 einen neuen Geldautomaten am Bahnhof Wulkaprodersdorf installiert. Besonders erfreulich: Bei Abhebung von inländischen Konten fallen keinerlei Gebühren an. Und weil der neue Bankomat in die Außenmauer integriert wurde, können sich alle Interessierten rund um die Uhr mit Geldscheinen versorgen.

„Damit konnten wir einen lang gehegten Wunsch unserer KundInnen in die Tat umsetzen“, freut sich Generaldirektorstellvertreterin Hana Dellemann. Die Raaberbahn ist die erste Postpartnerin und Bank99-Anbieterin im Burgenland, die ein solches Service anbietet.

Die Raaberbahn

Die Raaberbahn ist eine international agierende Privatbahn. Das Unternehmen befördert jährlich ca. 1,9 Millionen Passagiere. Mit aktuell 190 Mitarbeitern am Standort Wulkaprodersdorf ist die Raaberbahn einer der größten Arbeitgeber in der Region und seit fast 150 Jahren im Burgenland vertreten.