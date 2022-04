Am Standort des historischen Jagdhauses am Föllig in Großhöflein will die Esterhazy-Sparte für Land- und Forstwirtschaft, Pannatura, ihr neues „Headquarter“ errichten.



GROßHÖFLEIN. Bis es so weit ist, müssen allerdings mehrere Aufgaben bewältigt werden. Denn beim Jagdhaus gibt es weder Strom oder Wasser noch einen Kanal. Die Leitungen müssen zwei Kilometer neu verlegt werden und müssen auch unter der A3 durchgegraben werden. Die Kosten schätzt man „im siebenstelligen Euro-Bereich“, sie sollen vom Unternehmen selbst getragen werden. Von der Gemeinde hofft man auf Unterstützung bei der Bürokratie.

Vorteile für die Gemeinde

„Das Grundstück hat bereits die entsprechende Widmung und so können die Esterhazy-Betriebe sobald sie bereit sind mit dem Bau beginnen. Für Großhöflein ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn die Ortschaft mit so einem bekannten Konzern wie Pannatura in Verbindung gebracht wird", erklärt der Bürgermeister Heinz Heidenreich. Für die Gemeinde bedeutet dies zusätzliche Einnahmen und Arbeitsplätze, erklärte Bürgermeister Heinz Heidenreich.

Die Pläne



Es würden auch bereits Pläne für das neue Projekt existieren, diese wurden aber noch nicht präsentiert. Das neue Pannatura-Gebäude soll zweistöckig werden und mit Holz verkleidet sein. Zur Bewirtschaftung sollen zudem zwei Wohnungen für einen Förster und einen Jäger Platz finden.

Gastronomie im Jagdschlössl?

Im neuen Headquarter sollen unter anderem die Manager und die oberste Verwaltung der Forst- und Landwirtschafts-Sparte der Esterhazy-Betriebe unterkommen. Nicht nur das Jagdhaus, auch das Jagdschlössl am Föllig könnte von den Esterházy Betrieben in Angriff genommen werden, berichtet der Bürgermeister. Denkbar sei etwa eine gastronomische Nutzung des Schlössls.