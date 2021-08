Ronald Brunäcker wird das Burgenland bei den Euroskills, der Europameisterschaft der Berufe, im Herbst vertreten.

DONNERSKIRCHEN. Er ist 24 Jahre alt, aus Donnerskirchen und ein exzellenter LKW-Mechaniker: Ronald Brunäcker wird als einziger Burgenländer vom 22. bis 26. September bei den Euroskills in Graz an den Start gehen.

Der Bewerb

Bei den Euroskills – der Europameisterschaft der Berufe - treffen rund 450 junge Fachkräfte aus aller Welt aufeinander und kämpfen um eine der heißbegehrten Medaillen in rund 45 unterschiedlichen Berufen. Die Teilnehmer sind entweder ausgelernte Fachkräfte oder Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule und höchstens 26 Jahre alt.

Gratulationen

Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth gratulierte Ronald Brunäcker bei dem Sommerfest der Jungen Wirtschaft zur Qualifikation: „Was mir an ihm mindestens genauso gut gefällt wie sein Ehrgeiz, sind seine Pläne für die Zukunft. Er ist ein großes Talent und wird ganz sicher seinen Weg machen. Natürlich hoffen wir jetzt erstmals auf eine Medaille in Graz.“ Bettina Pauschenwein, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft ergänzt: „Ronald Brunäcker ist ganz sicher ein Aushängeschild für den burgenländischen Nachwuchs. Da er schon am Start zur Meisterprüfung ist, bin ich mir ganz sicher, dass er schon bald ein erfolgreicher Jungunternehmer im Burgenland ist.“