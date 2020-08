Es gilt dieses Projekt zu beobachten. Wann steigt die EU ein, wann steigt Österreich zu und wie wird dieses Netzwerk von über 12.000 Kommunikationssatelliten in Zukunft funktionieren. 5G – 6G flächendeckend im erdnahen Raum vernetzt. Wird es Verbindungen zu den 5G Netzen der Nationalstaaten geben. Was wird über dieses Weltraumnetzwerk laufen? Wir wissen es noch nicht. Doch schon bald wird die Werbetrommel der Betreiber angeworfen werden. Lassen wir uns überraschen, aber bleiben wir wachsam. Informieren Sie sich im Internet über den Milliardär Musk und seine Projekte von S wie Satelitt bis T wie Tesla. Sie werden staunen was da alles vor unseren Augen abgeht (Satelliten sind mit freiem Auge am Himmel erkennbar).

Medienbericht: US-Konzerne wie SpaceX, Facebook und Google sowie das Pentagon wollen in naher Zukunft zehntausende Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen bringen, um den Globus mit Internet zu versorgen, die Erde genauer zu beobachten oder die militärische Dominanz im Weltraum zu erringen. Unter dem Radar bleibe bei den ambitionierten Projekten aber, dass es bei den Kommunikationssystemen bislang kaum spezielle Standards für IT-Sicherheit gebe und diese so recht einfach von Angreifern gekapert und "in Waffen verwandelt" werden könnten, warnt der auf die Analyse von Cyberkonflikten spezialisierte Politikwissenschaftler William Akoto.

Quelle: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Cybersicherheit-Forscher-warnt-vor-Hackerangriffen-auf-Satelliten-4667384.html?fbclid=IwAR2ZEfimol_6ncP0h3rGtB_kE3YiZ9NiG44Af91NDfGoR9-UONFOHrAI93Y

Bleibt „Wachsam“ liebe Bürger Österreichs! Euer Regionaut Herbert Unger aus Eisenstadt und #magredn.

Für alle Firmen, Personen, Institutionen, politischen Parteien „Alles“ sowie „Jeden“ gilt die Unschuldsvermutung!

