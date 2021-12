Eine mögliche Investition eines internationalen Konzerns wurde heute in der Landtagssitzung zum Politikum. Das Unternehmen wolle 1,4 Milliarden Euro in den neuen Standort Hornstein investieren. Seitens des Landes habe man alle Weichen für dieses Megaprojekt gestellt. Die SPÖ wirft ÖVP-Bürgermeister Christoph Wolf vor, mit falschen Versprechen das Megaprojekt gefährdet zu haben.

HORNSTEIN. „Eineinhalb Wochen vor der Finalisierung ist der Verantwortliche des Unternehmens zu mir gekommen und hat gesagt, das wird leider nichts“, berichtet Landeshauptmann Hans Peter Doskozil heute im Landtag. Der Grund dafür sei: „Die benötigten Grundstücke gehörten nicht – wie vom Bürgermeister zuvor angegeben – bereits zur Gänze der Gemeinde und konnten nur verspätet gesichert werden." Wolf habe dadurch verhindert, dass der Standort Hornstein in einer konzerninternen Ausschreibung fristgerecht als Option eingebracht werden konnte. Stattdessen sei nun Bruck an der Leitha in Niederösterreich als Standortoption ins Rennen geschickt worden.

Entscheidung 2022



Bürgermeister Christoph Wolf versichert hingegen, dass er dem Konzern alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht zukommen hat lassen. Es handele sich um ein laufendes Verfahren, in dem er Verschwiegenheit habe. Kommendes Jahr dürfte die Standortentscheidung fallen. „Hornstein ist ein attraktiver Standort für Firmen. Wir sind in Gesprächen stets bemüht, dass sich Firmen für unseren Standort entscheiden", so Wolf.