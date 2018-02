2 x 2 Karten für Isabella Woldrich - "Artgerechte Männerhaltung" - in Eisenstadt zu gewinnen!

Eisenstadt : Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt |

Statt abgehobener Wissenschaft erklärt die Autorin und Kabarettistin die Missverständnisse zwischen Mann und Frau mit liebevoller Ironie.



Die artgerechte Haltung des Männchens beginnt mit der Auswahl des passenden Exemplars und endet dann, wenn es Zeit ist, es in die Wüste zu schicken. Dazwischen spielen sich in Beziehungen kommunikative Guerilla-Kriege, Eifersucht, Seitensprünge, Missverständnisse und der ganz normale Alltags-Wahnsinn ab.



Isabella Woldrich trifft mit ihren Beschreibungen auf den Punkt und verschont weder Männchen, Weibchen noch Singles.



Ein humorvoller Abend mit tiefen Einblicken in die Denkweise der Männerwelt am Dienstag, 20. März im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt, Beginn: 19:30 Uhr.



