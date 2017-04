Benefiz-Kabarett mit Pascal Giefing

Wie die meisten jungen Menschen steht auch Pascal vor dem Problem „Kein Programm“ zu haben. Eine Geschichte des Scheiterns und der tausenden Gründe, die wir uns erzählen, um unsere Träume nicht verwirklichen zu können. Die ständige Gratwanderung zwischen unserer Wunschvorstellung und dem „echten Leben“, die Herausforderungen des Alltags, die gut gemeinten Ratschläge unserer „Joehowa“-Gesellschaft und den viele Gründen, warum die Dinge, die man sich wünscht, nicht funktionieren.

Pascal Giefing – der selbsternannte Träumer – meldet sich mit seinem ersten Soloprogramm zurück in der Kunst. Nach seiner Zeit in Film & Fernsehen (Echte Wiener, Paul Kemp – Der Mediator, …) und Benefizkabaretts für Caritas & Licht ins Dunkel, betritt er nach einem kurzen Ausflug ins „echte Leben" endlich wieder „die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten".Die Erlöse aus der Veranstaltung fließen zu 100% in die Sonnenland Schule in Eisenstadt. Die Sonnenland Schule wurde vor knapp zehn Jahren von Eltern gegründet, die für Ihre Kinder eine Alternative suchten und in der Waldorfpädagogik fanden. Momentan werden über 60 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahre von zehn LehrerInnen unterrichtet. Die Veranstaltungserlöse decken einen wichtigen Teil der Schuleinnahmen – schließlich müssen fast 90% der Personal- und Mietkosten von den Eltern getragen werden – und ermöglichen so vielen Kinder den Besuch der Schule.