Buchpräsentationen in Oslip und Eisenstadt

OSLIP/EISENSTADT. Der Verlag "edition lex liszt 12" lädt am 21. Mai zu zwei Buchpräsentationen im Bezirk: In der Cselley Mühle in Oslip präsentiert die Künstlerin Eveline Lehner eine Werkschau mit Beiträgen u.a. von Klaus-Jürgen Bauer, Manfred Gollowitsch, Claudia Tebel-Nagy und Katharina Tiwald. Los geht's um 15 Uhr.

Werke aus Graz Ebenfalls um 15 Uhr werden in der Landesgalerie in Eisenstadt Werke der Vertreter der größten österreichischen Literaturvereinigung, der Grazer Autorenversammlung, präsentiert. Es lesen Clemens Berger, Manfred Chobot, Petra Ganglbauer, Christl Greller, Karin Ivancsics und Axel Karner. Der Eintritt ist frei.