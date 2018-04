einfachnäherdran: Regionauten Ausflugs-Tipp Steppentierpark Pamhagen

25.04.2018, 03:00 Uhr

BURGENLAND. Mit unserer Kampagne #einfachnäherdran holen wir unsere Regionauten (Lesereporter) vor den Vorhang. Nachdem wir im vergangenen Jahr einige unserer Leser persönlich vorgestellt haben, verraten unsere Regionauten diesmal in einem Interview ihre ganz persönlichen Ausflugs-Tipps.

Der Steppentierpark in Pamhagen im Seewinkel. (besonders wenn meine Enkel da sind, das ist dann immer ein Erlebnis für sie)

Infobox:



Steppentierpark Pamhagen

Am Tierpark 1, 7152 Pamhagen, Neusiedl am See

Website:

Eintritt: diverse Tages- und Gruppenkarten von 3-21€

Die aktuell gültigen Preise sind auf der



Öffnungszeiten:

März und Oktober von 10.00 – 17.00 Uhr (Einlass bis 16:00 Uhr)

April bis September von 9:00 – 18:00 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)







Tiere in freier Natur beobachten und kennenlernen. Pfaue, Hühner, Enten, aber auch ein Känguru, Braunbär und Pony's laden zum Staunen ein bzw. laufen teilweise frei herum. Unter schattigen Baumkronen und wildromantischen Rundwegen wird der Ausflug in den Steppentierpark auch an heißen Sommertagen ein erfrischendes Erlebnis.Man kann auch Tierpatenschaften übernehmen. Näheres dazu erfahren Sie auf der Homepage Familien, Kinder und Erwachsene. Damit der Familienausflug komplett ist, dürfen auch Hunde an der kurzen Leine am Ausflug in den Steppentierpark teilnehmen!Ein kleines Lokal im Tierpark mit Tischen bietet Verpflegung an. Neben dem Gastgarten steht ein Spielplatz für die kleinen Gäste zur VerfügungPamhagen in mitten des Nationalparks Neusiedlersee-SeewinkelPrivat mit dem PKWDas ganze Jahr während den Öffnungszeiten.