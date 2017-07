Gewinnspiel: 2x2 Karten für das Konzert der „EAV” auf der Seebühne Mörbisch

Die ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERNUNG –– ist wieder da. Kraftvoller als je zuvor. Es hat Jahre gebraucht, bis wir den tieferen Sinn ihrer Hits verstanden haben, aber nun ist die Zeit reif. Es geht nämlich wahrlich nicht um Gaudi-Musik zum Mitgrölen, sondern um echte Botschaften. Und das wird nun endlich klar. Also bitte nochmal genau hinhören, auf jedes einzelne Wort in den Texten achten.Derist immer noch der ewige selbstverliebte Chauvi, derzieht nach Fukochima um, und mitzeigen Klaus Eberhartinger und seine Band, wie sich die Stenzen in ihrer Anmache und ihrer Notgeilheit so richtig schön blamieren, und das tagtäglich. Manche Hits werden auch neu erklärt. So sagt Klaus Eberhartinger zum Themaganz klar: „Heute sind es die Banken, die uns, den kleinen Sparer, überfallen!“ Oder wie Berthold Brecht schon wußte: „Diletannten überfallen eine Bank. Profis gründen eine.“ Ja mei, dann zahl’ ich halt was ein.

Gewinnspiel

Jawolll, da muß man auch mal zuhören und ein paar schlaue Gedanken nach dem Konzert mit nach Hause nehmen. Was natürlich nichts daran ändert, dass manhaben darf. Natürlich wird ein Konzert mit der EAV auch immer eine Art. Klaus Eberhartinger, EAV-Mastermind: „Humor öffnet die Seelen. Und die Botschaft findet einen fruchtbaren Boden.“Dass die EAV in ihrer Heimat insgesamt mehr Platten als Michael Jackson, die Beatles oder Landsmann Wolfgang Amadeus Mozart verkauft hat, mag auf den ersten Blick wundern, bestätigt aber die kreativen Texte und nochDie Bezirksblätter Burgenland verlosenSonntag, 30.07.2017Beginn: 20.00 UhrSeebühne MörbischSeegelände, 7072 Mörbisch am See