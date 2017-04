Haydnorchester am 6. Mai im Schloss Esterhazy

Das Haydnorchester Eisenstadt widmet sich in einem Konzert am 6. Mai im Schloss Esterhazy dem Repertoire zweier ganz großer Komponisten: Felix Mendelssoh Bartholdy und Ludwig van Beethoven.Frische und Leichtigkeit gehören zu den Markenzeichen von Mendelssohns Musik. Das Violinkonzert in e-Moll op. 64 zählt zu den wichtigsten Werken des Violinrepertoirs. Der junge, aufstrebende Violinist, Daniel Guillen, erfreut diesmal als Solist des Orchesters mit einer unbändigen Spielfreude und technische Präzession bei der Interpretation dieses großartigen Werkes.

Mit Beethovens 6. Sinfonie „Die Pastorale“ bestreitet das Orchester einen weiteren Konzerthöhepunkt. Beethoven verleiht in der Sinfonie seiner tiefen Verbundenheit mit der Musik Ausdruck. Mit instrumentalen Mitteln ahmt er Vogelrufe, die Schritte des Wanderers, das Plätschern eines Baches und ein Gewitter nach.Erleben sie die engagierten Musikerinnen des Haydnorchesters Eisenstadt mit ihrem künstlerischen Leiter Mag. Peter Schreiber im einzigartigen Ambiente des Haydnsaals im Schloss Esterhazy.