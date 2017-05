Kunsthandwerksmarkt in Rot-Gold

07.05.2017, 20:36 Uhr

Die ausnahmslos

burgenländischen Produkte erfreuen mit Innovation; die Produzenten mit Leidenschaft und Innovation. Nicht zu vergessen, die Organisation! Bekanntlich beginnt ja der Fisch am Kopf zu stinken an und der Rot-Gold-Markt ist von schlechten Gerüchen so weit weg wie Wolfgang Millendorfers Karl von viel "Platz in der Stadt".Mit den Augen und den Befindlichkeiten eines Gastes betrachtet, darf ich sagen, ich hab heute alles für gelungen, charmant und gemütlich befunden und freu mich schon auf das nächste Mal!