STEINBRUNN. Der Singkreis Steinbrunn – erstmals unter der Chorleitung von Volksschuldirektorin Isabella Radatz-Grauszer – gestaltet am 13. Mai um 17 Uhr ein Mariensingen in der Ortskapelle in Steinbrunn. Gesungen werden Marienlieder in Deutsch, Kroatisch, Englisch und Afrikanisch. Eintritt: Freie Spende!