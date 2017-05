Mitmach-Mutterag im Eisenstädter E_Cube

Ein "Kinderspiel"

EISENSTADT. Am Muttertag, dem 14. Mai, gibt es um 16.00 Uhr erstmals ein kultiges Mitmachtheater für die ganze Familie im Eisenstädter E-Cube.Omis und Opis, Mamis und Papis, Kinder von 4 bis 10 Jahren – alle können mitmachen. Aber natürlich werden Mamis an ihrem Freudentag ganz besonders gerne gesehen.Stefan Terdy und Katharina Terdy-Kreuzberger von „Kinderspiel“ haben schon tausende Volksschülern in ihren Schulen begeistert – jetzt bekommen die Erwachsenen erstmals die Gelegenheit, es ihren Sprösslingen gleichzutun und gemeinsam loszulegen. Eine halbe Stunde wird geprobt, das heißt: getanzt, gesungen, Text gelernt – und dann beginnt das Stück.Gespielt wird das Stück „Waasen Steffel“, die Adaption einer burgenländischen Sage.Es geht um Toleranz, Freundschaft und vor allem – um Spaß, gemeinsam mit den Eltern und Verwandten etwas Lustiges zu erleben.Mehr Infos auf www.kinderspiel.co.at