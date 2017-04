Das gibt’s nur bei uns: Gewinne zwei VIP-Tickets für das HILL Bike & Wine mit Leo Hillinger inkl. je einer hochwertigen HILL Fahrrad Dress!

26.04.2017, 00:00 Uhr

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25-30 km/h geht‘s mitund anderen Radbegeistertenab 8.30 Uhr Start in Weiden am See, bei mountainbiker.at (am See)10.00 Uhr (scharf) – 25 bis 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit

Facts

120 km oder 80 km (inkl. Fähre Illmitz- Mörbisch) mit Begleitfahrzeug, ab Weiden am See über Ungarn, die genaue Streckenführung wird noch vor Ort festgelegt.vorm „Zielsprint", Aufenthalt in der Kellerschenke Strommer in Purbachca. 14.00 bis 16.00 Uhr – Besuch Weingut Hillinger in Jois mit GrillageErfahrene Hill-Fahrer werden an der Spitze und am Ende des Feldes dafür sorgen, dass die Gruppe zusammen bleibt. Für beide Strecken wird ein Begleitfahrzeug zur Verfügung stehen. Somit wird sicher gestellt, dass die Gruppe gemeinsam das Ziel erreicht.2-3 Stunden in einem Stück Radfahren mit ca. 25 km/h Kondition, Ausdauer & Durchhaltevermögen von VorteilDiese Ausfahrt findet bei jedem Wetter statt. Achtung: Rennradpflicht, Sturzhelm-Pflicht, schlechte Straßenverhältnisse in Ungarn. Unbedingt Pumpe und Ersatzschlauch mitnehmen. Gefahren wird möglichst auf Radwegen. Ausreichend Getränke mitnehmen.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!Alle Infos zu "Leo Hillinger" findest du hier Hier geht's zur Übersichtsseite der Bezirksblätter-Aktion „Das gibt’s nur bei uns“.